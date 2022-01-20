Первая партия вакцины от COVID-19 для подростков поступит в Кировскую область в выходные

КИРОВ, 20 января. /ТАСС/. Власти Кировской области ожидают поставку первой партии из 750 доз вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" в выходные, сообщается в четверг на сайте правительства области.

"В настоящее время область готовится к началу прививочной кампании от новой коронавирусной инфекции среди подростков от 12 до 17 лет включительно. Уже в эти выходные мы ожидаем первую поставку вакцины "Спутник М" в количестве 750 доз. Сейчас медицинскими организациями определяется потребность региона в вакцине, проводятся опросы родителей. Отмечу, что уже сейчас родители активно выражают желание участвовать в прививочной кампании", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Андрея Черняева.

Как сообщил Черняев, число детей с COVID-19 не уменьшается, а в последнее время снова наблюдается тенденция к росту заболеваемости. При этом в ведомстве подчеркнули, что вакцинация подростков носит добровольный характер и проводится исключительно по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Согласно законодательству подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное согласие самостоятельно.

В Кировской области с 11 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и некоторых других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.