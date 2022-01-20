В соцучреждениях Коми досрочно вводят карантин из-за "омикрона" у ребенка в интернате

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Случай заражения штаммом "омикрон" выявлен у ребенка в интернате в Республике Коми. В связи с этим все социальные учреждения региона с круглосуточным пребыванием людей досрочно переходят на закрытый режим работы с 21 января, ранее это планировалось сделать с 24 января, сообщил в четверг глава республики Владимир Уйба.

"С 21 января, хотя ранее мы намеревались с 24 января, переходят на закрытый режим учреждения с круглосуточным пребыванием людей, учреждения социального профиля - это дома для инвалидов, детские дома. Мы уже выявили случай "омикрона" у маленького ребенка в детском интернате, это заносной случай, ведь ясно, что ребенок не покидал стены интерната, значит, это персонал. Чтобы не допустить случаев заражения и тяжелого исхода у ослабленных людей в интернатах, - закрытый режим", - сообщил Уйба.

Ранее он объявлял, что в закрытом режиме социальные учреждения работали в 2020 году, когда весь персонал жил в стенах учреждения, не покидая его по две-три недели, затем происходила смена работников после тестирования на коронавирус. Сейчас сотрудники будут проходить двукратное ПЦР-тестирование, чтобы не допустить заноса инфекции, сообщал ранее глава региона.

На 20 января в Коми выявлено 99 596 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 201, днем ранее было 178. Выздоровели 89 262 человека, умерли 2 732. Завершили вакцинацию более 391 тыс. человек, в том числе более 64 тыс. ревакцинировались, коллективный иммунитет достигнут на 68%. Ранее сообщалось о 23 случаях заражения "омикроном".