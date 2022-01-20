Орловские власти переведут на удаленную работу беременных и жителей старше 60 лет

ТАСС, 20 января. Власти Орловской области обязали работодателей перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, не вакцинированных против коронавируса и беременных, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Руководителям хозяйствующих субъектов необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим осуществления трудовой деятельности следующих работников: лиц старше 60 лет, беременных женщин, лиц, имеющих хронические заболевания, лиц, не вакцинированных (и не ревакцинированных) против новой коронавирусной инфекции и не перенесших COVID-19 в последние шесть календарных месяцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти региона поручили работодателям организовать гибкий график для своих сотрудников при наличии большого штата.

По данным пресс-службы правительства региона, заболеваемость коронавирусом в Орловской области за неделю увеличилась в 1,6 раза. Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в Орловской области превышает показатель по России на 35%.

В Орловской области с начала пандемии выявлено 73 215 случаев заражения коронавирусом, из них 225 - за последние сутки, 1 592 пациента умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 75,6%.