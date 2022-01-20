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Пандемия COVID-19

Орловские власти переведут на удаленную работу беременных и жителей старше 60 лет

Власти региона также поручили работодателям организовать гибкий график для сотрудников

ТАСС, 20 января. Власти Орловской области обязали работодателей перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, не вакцинированных против коронавируса и беременных, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

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"Руководителям хозяйствующих субъектов необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим осуществления трудовой деятельности следующих работников: лиц старше 60 лет, беременных женщин, лиц, имеющих хронические заболевания, лиц, не вакцинированных (и не ревакцинированных) против новой коронавирусной инфекции и не перенесших COVID-19 в последние шесть календарных месяцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти региона поручили работодателям организовать гибкий график для своих сотрудников при наличии большого штата.

По данным пресс-службы правительства региона, заболеваемость коронавирусом в Орловской области за неделю увеличилась в 1,6 раза. Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в Орловской области превышает показатель по России на 35%.

В Орловской области с начала пандемии выявлено 73 215 случаев заражения коронавирусом, из них 225 - за последние сутки, 1 592 пациента умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 75,6%.

Теги
Орловская областьПандемия COVID-19
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