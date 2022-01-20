Власти КБР направили более 1 млрд руб. на выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Объем дополнительных выплат из бюджета Кабардино-Балкарии (КБР) медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, превысил 1 млрд рублей с начала пандемии. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

"С первых дней, как были развернуты госпитали особо опасных инфекций, был подписан указ главы КБР, в апреле 2020 года, по выплатам врачам и медперсоналу. За эти два года выплаты из республиканского бюджета составили более 1 млрд рублей. Выплаты получали около 2 тыс. физических лиц", - рассказал Калибатов.

По решению главы КБР Казбека Кокова Кабардино-Балкария одной из первых начала осуществлять дополнительные выплаты врачам, среднему и младшему персоналу госпиталей особо опасных инфекций, несмотря на аналогичные выплаты из федерального бюджета. За особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях повышенной опасности заражения новой коронавирусной инфекцией ежемесячные выплаты стимулирующего характера были назначены врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием - по 50 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу - по 30 тыс. рублей, младшему - по 25 тыс. рублей, а также сотрудникам, обеспечивающим работу учреждения и не имеющим непосредственного контакта с заразившимися (от 20 до 30 тыс. рублей).