Путин наградил Льва Лещенко орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Лев Лещенко: может быть, я уже тоже в андеграунде

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Лещенко Льва Валерьяновича, президента Культурного фонда Льва Лещенко, артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в тексте указа.

Лещенко 1 февраля отметит 80-летний юбилей. Артист начал певческую карьеру в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная Земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980, десятки других.

Об ордене

Лещенко стал первым кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Путин в августе 2021 года постановил учредить такую награду, а также медаль "За труды в культуре и искусстве".

Согласно статуту, орден "За заслуги в культуре и искусстве" присуждается за создание "получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества" спектаклей, фильмов, книг и музыки, концертных и цирковых программ, теле- и радиопередач, произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, а также за уникальные архитектурные творения, произведения живописи, скульптуры и графики и за создание высокохудожественных образов на сцене и на экране. Также этим орденом могут быть отмечены особые заслуги в реставрации объектов культурного наследия и создании историко-культурных заповедников, большой вклад в сохранение и популяризацию российской художественной культуры и искусства, просветительская деятельность в области культуры и искусства, патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи, заслуги в развитии международных культурных и гуманитарных связей.

Кроме того, награду могут получить граждане, имеющие заслуги в развитии системы профессионального образования в области искусств или внесшие большой вклад в создание и развитие детских и молодежных творческих, волонтерских, познавательных или благотворительных организаций. Ордена "За заслуги в культуре и искусстве" могут быть удостоены и иностранцы, в том числе за большой вклад в совместные с Россией проекты в этих сферах, популяризацию и продвижение российской культуры и искусства за рубежом, а также привлечение инвестиций в развитие культуры и искусства в России.