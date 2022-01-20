Муфтий Гайнутдин призвал всех мусульман привиться от коронавируса

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих вакцинироваться, заявив, что это "долг каждого мусульманина". Специальное видеообращение Гайнутдина к умме из Московской соборной мечети опубликовано в четверг на сайте ДУМ РФ .

"Человечество переживает сложный момент. Миллионы гибнут, не справляясь с опасной болезнью. Прямо в эту минуту десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях, это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие. В такой ситуации верующий человек, уповая на безграничную милость Всевышнего и следуя учению нашего пророка, обязан прислушаться к рекомендациям и указаниям врачей. Во время бушующей пандемии верный путь сохранить жизни - это прививка", - заявил муфтий.

Он отметил, что прививка защищает не только самого вакцинированного, но и всех его близких и окружающих, в том числе единоверцев-мусульман, с которыми он в одном ряду совершает молитву.

"Долг каждого правоверного мусульманина - привиться от коронавируса. Братья и сестры, из Московской соборной мечети призываю всех вас быть ответственными, пойти и сделать необходимую прививку. Поступим разумно сами и покажем пример другим", - заявил Гайнутдин.

Он напомнил слова пророка Мухаммеда: "Не причиняйте вреда себе и другим". "Своим жизненным примером он показал: наша жизнь и здоровье - это дар Всевышнего, который нам должно беречь. И мы обязаны следовать этому благородному призыву", - добавил глава ДУМ РФ.