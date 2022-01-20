Путин присвоил почетные знаки "За успехи в труде" коллективам КТРВ и ММК

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Коллективы корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) и Магнитогорского металлургического комбината (ММК) удостоены почетных знаков "За успехи в труде". Указ президента РФ Владимира Путина опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Как указано в документе, работники КТРВ отмечены "за большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности". В свою очередь, коллектив ММК награжден "за большой вклад в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели".

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в январе отметила 20-летний юбилей. Это один из крупнейших российских оборонно-промышленных холдингов, 100% акций которого принадлежит государству. Штаб-квартира расположена в городе Королеве (Московская область). Президент РФ в конце декабря 2021 года присвоил гендиректору предприятия Борису Обносову звание Героя России "за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности".

Магнитогорскому металлургическому комбинату - одному из крупнейших металлургических предприятий России и мира - в этом году исполнится 90 лет. Днем рождения будущего флагмана отечественной металлургии считается 1 февраля 1932 года, когда на первой домне "Магнитки" был получен первый чугун.

О почетном знаке

Почетный знак РФ "За успехи в труде" был учрежден указом президента в августе 2021 года в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы. Как указано в материалах пресс-службы Кремля, это решение было принято в ответ на многочисленные обращения в Администрацию президента РФ руководителей федеральных ведомств, производственных организаций и учебных заведений о восстановлении упраздненного в 1989 году института награждения трудовых коллективов государственными наградами.

Первым предприятием, коллектив которого удостоился новой награды, в сентябре 2021 года стал "Уралвагонзавод". В декабре президент наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив Российского союза промышленников и предпринимателей.