{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с попытками отрицания Холокоста

Память о Холокосте имеет "ключевое значение для предотвращения новых актов геноцида", а "игнорирование исторического факта тех ужасных событий повышает риск их повторения", говорится в тексте документа

ООН, 20 января. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в четверг без голосования резолюцию о борьбе с попытками отрицания Холокоста.

Спецпроект на тему
История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.
История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы

Как отмечается в тексте, память о Холокосте имеет "ключевое значение для предотвращения новых актов геноцида", а "игнорирование исторического факта тех ужасных событий повышает риск их повторения".

В документе "воздается должное мужеству и самоотверженности, проявленным солдатами, освобождавшими нацистские концентрационные лагеря и лагеря смерти, и теми, кто боролся против нацистов, в том числе в рядах движений сопротивления".

Генеральная Ассамблея "отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события" и "настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью".

Пандемия COVID-19
Запас лекарств для лечения коронавируса на один месяц сформировали в КБР
Власти оценивают ситуацию с распространением коронавируса в регионе как спокойную, но готовятся к возможному увеличению больных
Читать полностью