Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с попытками отрицания Холокоста

ООН, 20 января. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла в четверг без голосования резолюцию о борьбе с попытками отрицания Холокоста.

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

Как отмечается в тексте, память о Холокосте имеет "ключевое значение для предотвращения новых актов геноцида", а "игнорирование исторического факта тех ужасных событий повышает риск их повторения".

В документе "воздается должное мужеству и самоотверженности, проявленным солдатами, освобождавшими нацистские концентрационные лагеря и лагеря смерти, и теми, кто боролся против нацистов, в том числе в рядах движений сопротивления".

Генеральная Ассамблея "отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события" и "настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события или любое искажение его истории и любые действия, совершаемые с этой целью".