Запас лекарств для лечения коронавируса на один месяц сформировали в КБР

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) сформировали месячный запас лекарств для лечения больных коронавирусом в амбулаторном режиме. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения региона Рустам Калибатов.

В настоящее время в КБР выявили 11 случаев заражением штаммом "омикрон" коронавируса. Уровень коллективного иммунитета достигает 47,9%. Ситуация с распространением коронавируса в регионе оценивается как спокойная, но местные власти готовятся к возможному увеличению больных.

"Решением главы КБР на Оперативном штабе были выделены 35 млн рублей на обеспечение более чем восьми тысяч пациентов необходимыми лекарственными препаратами на амбулаторном звене. Это важная часть лечения пациентов на дому, на сегодня мы получили все лекарственные препараты, завтра их получат все медицинские учреждения республики. И по диагностике, и по лекарственным препаратам у нас имеется стопроцентная готовность на месяц при максимальном росте, который мы прогнозируем", - рассказал Калибатов.

По информации управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии, на 20 января выявлено 11 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". По данным регионального оперштаба, всего в КБР выявлено 43 656 случаев заражения коронавирусом (за сутки - 80), выздоровели 39 645 человек. За последние сутки от коронавируса в КБР умерли три человека (с начала пандемии - 1 537). На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 4 210 человек, у 1 529 коронавирус подтвержден.