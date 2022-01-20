Оппозиционная партия "Братья Италии" призывает признать "Спутник V" для выдачи грин-пассов

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Итальянская оппозиционная правоцентристская партия Джорджи Мелони "Братья Италии" обратилась к правительству с просьбой признать российскую вакцину "Спутник V" для выдачи ковид-сертификатов. Об этом говорится в заявлении депутатов Лючии Альбано и Риккардо Дзуккони.

"Заявления президента национальной ассоциации представителей гостиничного бизнеса Federalberghi ["Федеральберги"] Бернабо Бокки о положении дел в туротрасли вызывают серьезную озабоченность, - цитирует в четверг агентство ANSA документ. - Партия "Братья Италии" обратилась к правительству с просьбой признать "Спутник V" вакциной, подходящей для выдачи ковид-сертификатов. На данный момент это нормативное ограничение препятствует прибытию туристов из России и еще 80 стран".

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини сообщил в четверг, что рассматривается выделение около €1 млрд в том числе на поддержку туризма. Ранее глава Federalberghi Бокка сообщил, что порядка 500 тыс. рабочих мест в итальянском туристическом секторе находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что число туристов в крупных городах Италии, "на которые в 2019 году приходилась пятая часть турпотока", в 2021 году сократилось на 71%.

В Италии, как в большинстве стран ЕС, российская вакцина "Спутник V" не признана. Привитые ей граждане не имеют права на получение ковид-сертификата о вакцинации, так называемого грин-пасса. Согласно распоряжению итальянского Минздрава, лица, ранее вакцинированные препаратами, которые еще не получили одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), смогут получить итальянский ковид-сертификат после того, как им будет сделана третья доза вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Они могут это сделать не позже, чем через шесть месяцев после завершения первоначального цикла вакцинации.

Россияне не могут въезжать в страну с целью туризма. Без специального распоряжения такие правила будут действовать в республике как минимум до конца режима ЧС - до 31 марта.

"Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник лайт" - более чем в 30 странах.