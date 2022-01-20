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Пандемия COVID-19

В Дагестане медикам из "красной зоны" передали около двух тонн продуктовых наборов

Первую партию продовольственных наборов получил Республиканский центр инфекционных болезней имени С. М. Магомедова

МАХАЧКАЛА, 20 января./ТАСС/. Около двух тонн продовольственных наборов передали медикам "красной зоны" в Дагестане. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"В Дагестане по инициативе главы республики Сергея Меликова организована акция по обеспечению продовольственными наборами медицинских работников, лечащих пациентов с коронавирусной инфекцией.

Первую партию продовольственных наборов общим весом около 2 тонн сегодня, 20 января, с участием врио председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова передали в Республиканский центр инфекционных болезней имени С. М. Магомедова в городе Махачкала",- сказал собеседник агентства.

По его словам, на последнем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией главой республики было поручено организовать акцию в поддержку медиков, которые работают в "красной зоне".

"Медперсонал работает круглосуточно, рискует своим здоровьем, своими жизнями, мы благодарим всех врачей за их самоотверженный труд. Такие благотворительные акции будут проведены и в других медучреждениях республики",- цитирует пресс-служба слова врио председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По словам врио министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, республиканский центр инфекционных болезней в начале пандемии одним из первых начал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и не переставал работать как ковидный госпиталь.

"На сегодня здесь развернуто 250 коек, ранее часть коек была переведена в инфекционный режим работы, но на сегодня поставлена задача о необходимости развертывания коек для оказания помощи детям. В целом, здесь в "красной зоне" задействовано более 600 медработников",- прокомментировала Беляева.

По последним данным в Дагестане выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки - 188. Общее количество заболевших на сегодня - 68 384 человек.

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Северный КавказДагестанПандемия COVID-19
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