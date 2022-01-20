Лучших управленцев в сфере образования России назовут в сентябре в Санкт-Петербурге

ТАСС, 20 января. Финал конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет", который поможет выявить талантливых руководителей в сфере образования на уровне муниципалитетов, пройдет в сентябре 2022 года в Санкт Петербурге. Его победители будут включены в кадровый резерв управленцев, сообщила координатор проектов в сфере образования АНО "Россия - страна возможностей" Елена Сереброва в рамках сессии кураторов конкурса.

"С помощью конкурса мы планируем выявить талантливых руководителей, специалистов, методистов в муниципальных системах образования, а также руководителей образовательных организаций, обладающих высоким уровнем лидерских качеств, создать возможности для их дальнейшего продвижения и кадрового роста. <...> Заявочная компания конкурса пройдет до 28 февраля. <...> Закончится конкурс в сентябре финалом", - сказала она.

По словам Серебровой, победители конкурса смогут пройти обучение по программе переподготовки Института управления образованием и будут включены в кадровый резерв управленцев. Чтобы выйти в финал, команды должны будут пройти несколько дистанционных этапов. В первом этапе эксперты проверят знания участников по общим предметам - истории, культуре России, русскому языку, культуре речи, географии и праву. По итогам тестирования во второй этап выйдут 120 команд.

Финал конкурса пройдет в очном формате в Санкт-Петербурге - будет проведен кейс-турнир, также команды защитят свои проекты развития образования.

Как уточнила Сереброва, на конкурс уже заявились почти 1,5 тысячи человек. Некоторые из регионов планируют привлечь к участию максимальное количество муниципалитетов. Так, Кузбасс намерен представить на конкурсе команды от всех 34 муниципалитетов, сообщила заместитель министра образования Кузбасса Любовь Голубицкая. "Участие скорее не для победы, а для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень и быть такими же передовыми, как столичные муниципалитеты", - сообщила она.

Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования" был запущен в октябре 2021 года. Инициаторами проекта выступили Министерство просвещения и президентская платформа "Россия - страна возможностей". Конкурс состоит из четырех треков. Первое направление называется "Флагманы образования. Школа", оно нацелено на управленческие команды образовательных учреждений. Во втором треке - "Флагманы образования. Муниципалитет" - между собой будут соревноваться управленческие команды муниципальных органов управления образованием. Направление "Флагманы образования. Регион" нацелено на управленческие команды региональных органов управления образованием. Четвертый трек - "Флагманы образования. Студенты" - ориентирован на студентов вузов и колледжей.