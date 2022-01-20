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Пандемия COVID-19

Вакцинный пропуск во Франции начнет действовать с 24 января

Вакцинный пропуск во Франции начнет действовать с 24 января - премьер.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Северной Осетии направят 30 млн рублей на закупку лекарств против ковида
По словам главы республики Сергея Меняйло, в четырех медучреждениях региона установят новые кислородные станции
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