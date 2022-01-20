Власти Петербурга планируют закупить снегоуборочную технику на 1 млрд рублей в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Новая техника для уборки улиц от снега обойдется Петербургу в 1 млрд рублей, приобрести ее планируется уже в этом году. Сейчас власти уточняют количество необходимой техники, рассказал председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Бюджетом Петербурга на 2022 год предусмотрен 1 млрд рублей для закупки техники, сейчас с компаниями и районными администрациями прорабатывается необходимая потребность, чтобы осуществить закупку эффективно. Например, "Камазы" не нужны в больших количествах, а необходима техника для работы на тротуарах", - сказал он.

Пониделко также добавил, что, помимо этого, в городе планируют открыть три дополнительных снегоплавильных пункта, один такой пункт стоит примерно 1 млрд рублей. На данный момент в городе уже существует 11 снегоплавильных пунктов, но они работают в штатном режиме без учета залповых снегопадов.

Вице-губернатор Санкт Петербурга Анатолий Повелий также сообщил, что в следующем зимнем сезоне планируют поменять юридический статус районных жилищных агентств. Основные полномочия по содержанию внутриквартальных территорий будут на государственных бюджетных учреждениях. "Они из государственных казенных учреждений (ГКУ) становятся государственными бюджетными учреждениями (ГБУ). Все полномочия и задачи по содержанию внутриквартальных территорий переходят к этому ГБУ. Это госзадания, прозрачное бюджетное финансирование, штатное расписание, техника по нормативам на обслуживание той или иной территории. Это упорядоченный процесс, который не подразумевает подмену частными компаниями. Только для решения разовых небольших задач, возможно, на аутсорсинг они будут привлекаться", - сказал он.

По словам Повелия, эта реконструкция готовилась городом порядка двух лет, и уже есть наработки, за основу будет взят опыт Москвы.

По информации Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, с начала января по результатам проверок было возбуждено 322 административных дела из-за некачественной уборки города от снега, сумма штрафных санкций составляет 24,5 млн рублей. Больше всего замечаний по уборке и обработке противогололедными материалами выявлено в Невском, Красносельском, Выборгском, Кировском, Центральном районах.