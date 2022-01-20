Больницу в Ростовской области оштрафовали за невыдачу бесплатных лекарств от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Песчанокопский районный суд в Ростовской области оштрафовал на 75 тыс. рублей районную больницу за то, что в учреждении не назначили соответствующее лечение многодетной семье, заразившейся коронавирусом, и не выдали бесплатные лекарства. Об этом сообщается на сайте территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области

"Было установлено, что все члены семьи заболели новой коронавирусной инфекцией, однако, в районной больнице им не назначили лечение, соответствующее рекомендованным Минздравом РФ схемам, и не выдали бесплатные лекарственные препараты. В отношении МБУЗ ЦРБ Песчанокопского района были составлены протоколы по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ, которые направлены в суд. Песчанокопский районный суд признал лечебное учреждение виновным и назначил штраф в размере 75 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о многодетной семье, ее члены обратились на горячую линию Росздравнадзора, после звонка пациентов обеспечили необходимыми лекарственными средствами.