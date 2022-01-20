Израиль отменяет карантины в школах, вводит два теста в неделю для учащихся

"Дети в Израиле возвращаются к непрерывной учебе, со следующего четверга (27 января - прим. ТАСС) мы начинаем операцию "Тестирование и обучение". Два раза в неделю все дети в Израиле будут проходить тестирование [на коронавирус], а занятия [в школах] будут проходить в обычном режиме", - распространила канцелярия премьера его заявление . "Вот как это будет работать: все дети в Израиле в возрасте до 18 лет будут проходить домашние тесты один раз в воскресенье утром перед тем, как пойти в школу, и один раз в среду утром. Дети, прошедшие тестирование и получившие отрицательный результат, будут ходить в школу в обычном режиме, если результат будет положительный, они останутся дома до выздоровления", - пояснил Беннет.

Пресс-служба Минздрава Израиля проинформировала в четверг, что "новая схема будет применяться к учащимся всех возрастов в детских садах, включая ясли, а также школах". "Учащийся, чей результат домашнего теста окажется положительным, не будет посещать школу и должен быть протестирован на контрольной станции под наблюдением. В случае отрицательного результата учащийся возвращается в учебное заведение на учебу, при положительном результате он проходит пять полных дней изоляции до выздоровления (при условии домашних тестов на четвертый и пятый день и отрицательного результата в обоих случаях)", - продолжили в министерстве.

В пресс-службе указали, что контактировавшие с инфицированным ученики с 27 января не должны будут направляться на самоизоляцию. При этом учащиеся, у кого проявляются симптомы, "должны будут оставаться дома и делать домашний тест" на коронавирус, добавили в минздраве.