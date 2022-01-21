Правительство России обсудит выделение средств на закупку лекарств от коронавируса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Кабинет министров РФ под председательством Михаила Мишустина соберется на первое в текущем году заседание в пятницу, 21 января. Именно в этот день в 2020 году президент Владимир Путин подписал указы на назначение министров и вице-премьеров нового правительства. Ключевыми темами очередного заседания станет борьба с коронавирусом, а также меры по упрощению строительства на Дальнем Востоке.

Препараты от ковида

Вместе с членами правительства Мишустин обсудит вопрос о выделении Минздраву в 2022 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на закупку "Федеральным центром планирования и лекарственного обеспечения граждан" лекарственных препаратов для медицинского применения. Речь, в частности, идет и о медикаментах, не зарегистрированных в России, но необходимых для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Такая мера обусловлена сохранением высокого уровня заболеваемости ковидом и распространением омикрон-штамма.

Помимо этого, будет принято решение о выделении Минздраву средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов и города Байконур на приобретение лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Таким образом планируется обеспечить медикаментами не менее 837 850 пациентов.

Как ранее сообщил Мишустин, сумма дополнительно выделяемых на эти цели средств составит около 20 млрд рублей.

Еще одной связанной темой станет распределение в 2022 году иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Правительство уже подготовило и доложило главе государства план новых мер борьбы с коронавирусом с учетом распространения "омикрона". В нем, по словам премьер-министра, речь идет прежде всего о готовности к всплеску заболеваемости системы здравоохранения, в первую очередь ее первичного звена. Именно поэтому вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила, что было бы важно и нужно рассмотреть такие вопросы, особенно касающиеся лекарственного обеспечения, на ближайшем заседании кабмина.

Стимулы для строительства жилья в ДФО

На предстоящем заседании правительства будет также рассмотрен пакет законопроектов для стимулирования строительства жилья на Дальнем Востоке. Среди них - документ, предполагающий внесение изменений в федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации". Законопроектом, в частности, предусматривается внесение поправок, касающихся установления возможности проведения управляющей компанией территории опережающего социально-экономического развития конкурса на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также замена термина "территории опережающего социально-экономического развития" на "территории опережающего развития". Таким образом, застройщики смогут в упрощенном порядке получить льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

На состоявшейся в среду стратегической сессии по развитию Дальнего Востока Мишустин подчеркнул, что в кабмине очень внимательно относятся к этим регионам. По оценке премьера, хорошие результаты показывает ряд специальных инструментов, созданных для переезда людей и решения жилищных вопросов, а именно - программы "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека". Он привел статистические данные на начало января, согласно которым земельные участки уже получили около 100 тыс. человек, осваиваются более 68 тыс. га, а улучшить свои жилищные условия смогли почти 33 тыс. дальневосточников. Тем не менее Мишустин констатировал, что ситуация в этой сфере остается непростой, а стоимость квадратного метра в ДФО примерно на 15% выше, чем в среднем по стране.