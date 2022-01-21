Эксперт: заболеваемость ковидом в России достигнет пика в середине февраля

"Средний инкубационный период у "омикрона" - два-три дня, максимально семь дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости, в Москве это будет в конце января - начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс. Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно", - сказал ТАСС эксперт.

Говоря о числе выявляемых случаев заражения, Тимаков отметил, что заражений, вероятнее, больше, чем фиксируют. "Потому что "омикрон" у тех кто болел [ковидом] или вакцинировался, вызывает легкие симптомы заболевания в виде насморка, болей в горле, небольшого недомогания, и люди просто не тестируются с легкими симптомами, поэтому мы не видим истинной картины сколько заболели на самом деле", - пояснил собеседник агентства.

Схожее мнение выразил в беседе с ТАСС и заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. "Омикрон" давно у нас в стране, и <...> какие-то цифры, они явно не отражают ситуацию. Я не сторонник того, чтобы каждому делали генетический сиквенс (имеется в виду секвенирование - прим. ТАСС) этого вируса и определяли, "омикрон" это или нет, это слишком дорого для государства", - сказал он.

"За счет "омикрона" обуславливается рост [заболеваемости]. Но при этом мы видим, что напряжение на стационары не растет, потому что течение болезни такое, которое позволяет лечить пациента амбулаторно. Это хорошо и для пациента, и для государства. Да, заболеваемость будет расти, вы не забывайте, что у нас много бессимптомного течения. Кто-то говорит что это хорошо, быстрее переболеем и будем иметь иммунитет, но лучше скажите нашим гражданам, что лучше привиться, потому что любая, даже самая легкая болезнь забирает здоровье, а 100 [тыс. или] 120 тыс. [заболевших] - [это] в данном случае принципиальной роли не играет", - заключил Онищенко.