В Великобритании выпустят памятную монету по случаю 70-летия правления Елизаветы II

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Королевский монетный двор Великобритании выпустит 50-пенсовую монету, посвященную 70-летнему юбилею пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II. Как сообщает агентство PA, всего будет отчеканено 5 000 070 монет, которые поступят в обращение 7 февраля.

Реверс монеты, дизайн которой разработала лондонская студия Osborne Ross, украшает цифра 70, королевская монограмма, год начала правления и нынешний юбилейный год - 1952-2022. Позднее будет выпущена еще одна, коллекционная 50-пенсовая монета по случаю платинового юбилея, на которой Ее Величество будет изображена верхом на лошади. Однако в обращение она не поступит.

Ранее Букингемский дворец опубликовал программу праздничных мероприятий по случаю круглой даты, которую не отмечал до этого ни один британский монарх. Даты с 2 по 5 июня по случаю платинового юбилея будут объявлены выходными днями. В рамках праздничных мероприятий в центре Лондона состоится парад, в котором примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооруженных сил, 200 лошадей и 400 музыкантов. Они пройдут по традиционному маршруту - от Букингемского дворца по улице Мэлл до плац-парада конной гвардии в сопровождении членов монаршей семьи верхом или в каретах.

3 июня будет организована специальная праздничная служба в соборе Святого Павла в британской столице, а на следующий день в Букингемском дворце состоится концерт, в котором будут задействованы звезды шоу-бизнеса со всего мира. В эти дни также для посетителей будут открыты королевская резиденция в Сандрингеме на востоке Англии и замок Балморал в Шотландии. В июле на фасадах Букингемского дворца, Виндзорского замка и Холирудского дворца в Эдинбурге пройдут световые шоу, посвященные восхождению королевы на трон, ее коронации и многолетнему правлению.

В данный момент неизвестно, будет ли сама Елизавета II участвовать во всех праздничных мероприятиях. По информации агентства PA, вероятно, большую часть церемониальных обязанностей на себе возьмут другие члены королевской семьи, в первую очередь - наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на британском троне, а после смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих глав государств.