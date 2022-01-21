Эксперт сообщил, что АЧС сместила границы обитания некоторых амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Изменение численности дикого кабана из-за африканской чумы свиней (АЧС) на юге Дальнего Востока вызвало смещение границ обитания части амурских тигров. Как рассказал в беседе с ТАСС директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, хищники переключились на других копытных и стали больше мигрировать за ними.

АЧС впервые в Приморском крае была зарегистрирована летом 2019 года. В начале декабря 2021 года начальник управления охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый сообщал журналистам, что численность диких кабанов, которые служат основным источником питания амурских тигров, на Дальнем Востоке из-за африканской чумы свиней сократилась вдвое.

"В этом году мы проводим зимний учет тигра по следам, и вот по текущим данным, собранным на первом этапе, особых сюрпризов нет: тигры обитают там, где и должны. Однако произошло некоторое перераспределение по их плотности, которое связано с АЧС и сокращением численности кабана. Тигры увеличили в своем рационе долю других копытных, типа изюбря и косули, и, соответственно, стали чаще мигрировать вслед за ними", - рассказал Арамилев.

В качестве примера он привел Черниговский район Приморского края, где ранее тигры появлялись только случайно. Сейчас же этих животных там регистрируют постоянно. Глава Центра "Амурский тигр" добавил, что после первого этапа учета тигра начнется второй - единовременный учет, в ходе которого специалистам придется в течение двух-трех дней пройти по тысячам маршрутов. Он начнется 5 февраля.

Ранее главный координатор проектов отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко сообщал ТАСС, что кабаны - это основной источник питания амурских тигров, которые обитают на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. На других территориях дальневосточного региона в рационе диких кошек преобладают другие парнокопытные - косули, кабарга, изюбр.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.