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В Биробиджане три класса закрыли на карантин по коронавирусу

Школьников перевели на дистанционное обучение

ТАСС, 21 января. Ученики трех классов в двух школах Биробиджана перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

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"В областном центре три класса закрыто на карантин по COVID-19. Эта мера направлена на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции среди учащихся городских школ", - говорится в сообщении.

Начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Еременко разъяснила, что все контактировавшие с заболевшими будут протестированы на COVID-19. Руководство образовательных учреждений проводит дезинфекцию помещений, где занимались дети, а также столовой и коридоров.

С начала пандемии в Еврейской автономной области выявлено 11 996 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 11 040 человек, умерли 647 пациентов. Первую дозу вакцины получил 63 780 человек, вторую - 59 708 граждан.

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РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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