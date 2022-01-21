В Хабаровске выявили первый случай "омикрона"

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Медики в Хабаровске зарегистрировали первый случай заболевания СОVID-19, вызванный штаммом "омикрон". Об этом сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

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"В Хабаровске выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом "омикрон", - написал Никонов.

Как сообщил ТАСС Никонов, пациент сейчас находится в больнице. "Это хабаровчанин, состояние его среднее", - сказал Никонов, не уточнив, приехал ли заразившийся из-за границы или из другого региона РФ.

Ранее краевые власти сообщали, что ожидают увеличения количества заболевших COVID-19 до трех тыс. в сутки к концу января - началу февраля с учетом распространения "омикрона". В крае увеличивают коечный фонд.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе остается напряженной, в сутки регистрируется более чем 270 новых случаев ковида. Темпы заболеваемости снизились за время новогодних праздников, но с середины января снова начали увеличиваться. Всего с начала пандемии выявлено почти 130,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло 1 308 человек.