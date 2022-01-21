На Алтае откроют первую школу экологического предпринимательства

ТАСС, 21 января. /ТАСС/. Первая школа экологического предпринимательства откроется в Республике Алтай в марте 2022 года, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Алтае-Саянском регионе Татьяна Иваницкая. В рамках работы школы участников научат вести бизнес, не наносящий ущерба природе.

"Мы начинаем прием заявок на участие в первой Алтайской школе экопредпринимательства. Первый тренинг школы пройдет уже 17-20 марта. В первую очередь речь идет о тематике экобизнеса - это все виды экологического туризма, производство сувениров из природных материалов, производство местных продуктов питания. В рамках обучения участники и бизнес-тренеры подготовят идеи по развитию уже работающего бизнеса или открытия нового дела, оценят его перспективы, конкурентоспособность, риски и продумают систему продвижения. Авторы лучших проектов представят свои бизнес-идеи в Москве на встрече с потенциальными инвесторами", - сказала Иваницкая.

По ее словам, проект будет реализован в первую очередь для молодых людей в отдаленных районах с высоким уровнем безработицы. Иваницкая отметила, что на таких территориях браконьерство и истощительный сбор растений, грибов и ягод часто становятся источником дохода.

"При этом люди хотели бы заниматься экобизнесом, но не обладают знаниями, опытом и не знают, где получить информацию и навыки. Школа будет открыта в рамках программы WWF и фонда Citi по обучению молодых предпринимателей основам устойчивого бизнеса, которая в 2022 году будет реализована в России и Казахстане. К участию приглашают начинающих предпринимателей из Кош-Агачского и Усть-Коксинского районов. Эти территории выбраны с целью сохранения богатства животного и растительного мира, который здесь уникален, но подвергается угрозе браконьерства и незаконного сбора дикоросов", - подчеркнула собеседница агентства.

В настоящее время в регионе стартовала заявочная кампания на участие в экошколе, после которой начнется отборочный этап. Кроме Республики Алтай, такая школа будет организована в Бурятии.