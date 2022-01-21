Власти Алтая заявили о незначительном снижении турпотока в 2021 году

ТАСС, 21 января. Турпоток в Республику Алтай в 2021 году, по предварительным данным, незначительно снизился по сравнению с 2020 годом - до 2 млн 186 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства природных ресурсов, экологии и туризма региона. По данным ведомства, незначительная динамика может быть обусловлена открытием границ в ряде стран в прошлом году.

"В 2021 году, по предварительным данным, туристский поток составил 2 млн 186 тыс. посещений, что в среднем повторяет показатель предыдущего года в 2 млн 200 тыс. посещений. Снижение незначительно, и могло быть вызвано открытием ряда границ в 2021 году для выездного туризма. При этом за прошедший год пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайск вырос вдвое - более 300 тыс. Такой пассажиропоток зарегистрирован впервые в истории авиапредприятия", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что также зарегистрирован рост числа отдыхающих в период праздничных дней с 31 декабря по 10 января - регион посетили 28,1 тыс. человек.

"Это прирост на 3% к аналогичному периоду 2020-2021 годов, когда было зафиксировано 27,2 тыс. посещений. Наибольшей популярностью в зимний период пользуются Чемальский, Майминский и Турочакский районы. Основными точками притяжения для туристов в этот период являются горнолыжные комплексы "Манжерок" и "Телецкий", - подчеркнули в министерстве.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 220 тыс. человек. Туризм - одна из основных отраслей экономики республики. Ежегодно регион посещают не менее двух млн путешественников.