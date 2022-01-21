В Бурятии суточная заболеваемость ковидом превысила максимум за последние полгода

УЛАН-УДЭ, 21 января. /ТАСС/. Суточная заболеваемость ковидом в Республике Бурятия превысила максимум за последние полгода. По состоянию на утро 21 января зарегистрировано 293 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили журналистам в региональном оперштабе.

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Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

"За последние сутки в республике зарегистрировано 293 новых случая заболевания COVID-19. Такое количество заболевших регистрировалось летом 2021 года в период третьей волны коронавируса", - сообщили оперштабе.

Ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора отметили, что очередная волна заболеваемости фиксируется после выхода людей на работу и учебу после новогодних каникул. Медики призвали местных жителей проходить вакцинацию и ревакцинацию, соблюдать меры профилактики. "На сегодняшний день у многих прошел шестимесячный срок с момента первичной вакцинации, таким гражданам необходимо в данный момент пройти ревакцинацию", - отметили в Минздраве региона, добавив, что вакцина в республике имеется в достаточном количестве.

В стационарах республики получают лечение 870 пациентов, еще 1 995 человек проходят амбулаторное лечение.

"Первично привито 480 704 человека, это 66,8% взрослого населения. Завершили первичную вакцинацию 454 125 человек. Ревакцинацию начал 101 821 человек", - добавили в Минздраве Бурятии.

Ранее в связи с ростом заболеваемости ковидом и появлением новых случаем заражения штаммом коронавируса "омикрон" власти Бурятии рекомендовали организациям перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Ограничительные меры продлены до апреля 2022 года.