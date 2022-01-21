В Москве более 20,1 тыс. деревьев сдали на переработку в рамках акции "Елочный круговорот"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 20,1 тыс. хвойных деревьев сдали на утилизацию москвичи в рамках акции "Елочный круговорот". Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Акция пользуется популярностью у жителей столицы, в этом году она проходит уже в седьмой раз. До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев и еще два - в ближайшем Подмосковье, 11 пунктов открыты на природных территориях", - сказал Бирюков.

Он отметил, что москвичи в рамках акции уже сдали на утилизацию более 20,1 тыс. новогодних деревьев.

"Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - добавил Бирюков.

Заммэра уточнил, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.