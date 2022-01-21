В "Авито" сообщили, что спрос на нянь по стране за год вырос на 57%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Услуги нянь стали востребованнее на 57% среди россиян в 2021 году. Об этом сообщается в результатах аналитики "Авито услуг".

"По всей стране спрос на нянь на "Авито услугах" <…> вырос на 57% год к году. Эксперты платформы выяснили, в каких городах за прошедший год к няням обращались чаще всего, где их услуги обошлись дороже, а где цены были наиболее демократичными", - говорится в результатах опроса.

Чаще всего искали помощниц родители из Екатеринбурга (спрос за год вырос на 118%), Липецка (+99%), Перми (+85%), Воронежа (+84%) и Тюмени (+78%).

В Липецке количество предложений от нянь за 2021 год увеличилось на 37%. А вот ростовчане в прошедшем году решили воздержаться от посторонней помощи и проводили с детьми все свое время - там спрос упал на 2%.

Многие няни на "Авито" имеют высшее педагогическое, дефектологическое и психологическое образование, а также стаж работы в школах и детских садах. В зависимости от опыта работы и образования цена за один час работы будет сильно варьироваться. Также на цену влияет и место жительство няни - если она живет далеко, придется покрывать расходы на транспорт или бензин, но при помощи специального фильтра на платформе можно найти человека, проживающего с вами в одном районе или даже соседнем доме.

Дороже всего услуги няни обошлись в Москве (средняя цена - 350 рублей в час) и Санкт-Петербурге (300 рублей). Также в топ-5 вошли Екатеринбург (250 рублей), Красноярск (250 рублей) и Иркутск (200 рублей). А вот меньше всего заплатить за услуги нянь посчастливилось родителям из Курска, Ульяновска и Астрахани - там цены с 2020 года не поднимались выше 100 рублей в час.

Контроль специалистов

За дополнительную стоимость няня может не только посидеть с ребенком дома, но довести его до школы или на дополнительные занятия, а потом отвезти домой. А если родители хотят отследить перемещение ребенка, няня может отправлять им подробный фото- или видеоотчет.

"Многие родители предпочитают заказывать услуги няни не на целый день, а на несколько часов. Это отличный компромисс, который позволяет родителям заниматься работой, домашними хлопотами или уделять время себе. А детям - посещать различные кружки и секции. Средний стаж специалистов на платформе составляет не менее трех лет. На "Авито услугах" мастера также могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению, тогда в его профиле появится специальный бейдж "Документы проверены". Это дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего специалиста", - отмечает руководитель маркетинговых проектов "Авито услуг" Иван Чулков.