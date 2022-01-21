В Москве врачи провели рекордное число высокотехнологичных операций в 2021 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московские врачи за 2021 год провели рекордное число высокотехнологичных операций - более 171 тыс. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За последние два года мы создали эффективную систему, которая позволяет жителям полноценно получать и плановую помощь, и помощь при заболевании коронавирусной инфекцией. Мы не остановили цифровизацию здравоохранения, строительство и ремонты, поставки самого современного оборудования, которое позволяет проводить высокотехнологичную диагностику или оперативные вмешательства. Все это позволило в прошедшем году сделать доступнее высокотехнологичную медицинскую помощь, и мы видим, как увеличился ее объем. За год пациентам городских больниц и москвичам в федеральных и частных центрах было проведено рекордное число таких вмешательств - более 171 тыс", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что даже в 2019 году, до пандемии, было выполнено на восемь тыс. операций меньше - 163 тыс.

"В прошедшем году в столице высокотехнологичную медицинскую помощь чаще всего оказывали в области сердечно-сосудистой хирургии (22,8%), травматологии и ортопедии (22,08%) и онкологии (21,22%). Более 37 тыс. оперативных вмешательств провели пациентам по направлению травматологии и ортопедии. Это почти на четыре тыс. больше, чем в 2019 году. В целом с 2011 года количество выполняемых в городе высокотехнологичных операций увеличилось почти в пять раз", - говорится в сообщении.

Сегодня москвичи могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь по 20 профилям более чем в 40 городских стационарах.