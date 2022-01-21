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Пандемия COVID-19

В Приморье выявили первый случай "омикрона"

Медики ожидают увеличение нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Медики в Приморском крае выявили первый случай заражения коронавирусом, вызванный штаммом "омикрон". Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

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"В Приморье зарегистрирован первый случай омикрон-штамма COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения региона Анастасия Худченко сообщала, что в регионе новый штамм коронавируса ожидают через две-три недели после выявления в центральной части РФ. По прогнозам медиков, пятая волна заболевания увеличит нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено медпомощи.

С начала пандемии в Приморье выявлено 108 220 случаев заражения коронавирусом. Вылечился 91 661 пациент, умерли 1 659 человек. Вакцинировались 939 864 жителя края.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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