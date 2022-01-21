Медлаборатории готовы нарастить тестирование на COVID-19 из-за распространения "омикрона"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Медицинские лаборатории готовы увеличить объем тестирования на коронавирус в связи с распространением штамма "омикрон", сообщили опрошенные ТАСС представители компаний. Например, "Медси" готова нарастить мощности еще на 50% и с 26 января проводить тестирование на штамм "омикрон", рассказала руководитель лаборатории SmartLab, заместитель медицинского директора ГК "Медси" по лабораторной диагностике Ольга Калачева.

"Лаборатория SmartLab сегодня готова и уже наращивает объемы тестирования на коронавирус. Ежедневно мы обследуем более 1 200 человек и готовы нарастить мощности еще на 50% без удлинения срока выдачи результата. Также мы начинаем проводить тестирование на наличие нового штамма с типированием штаммов "омикрон" и "дельта". С 26 января для пациентов "Медси" будет доступна новая услуга - определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 c определением генотипов "омикрон" или "дельта", - сказала Калачева.

"Гемотест" запустила тестирование на штамм "омикрон" во всех отделениях 17 января, напомнила руководитель департамента медицинского маркетинга лаборатории Татьяна Иванова. По ее словам, возможности "Гемотеста" позволяют бесперебойно оказывать услуги даже в случае ухудшения эпидемиологической обстановки и резкого роста спроса на тестирование на COVID-19, компания готова принимать "столько пациентов, сколько потребуется". "Инвитро" планирует ввести тестирование на "омикрон" в ближайшие дни, отметили в пресс-службе компании. "Инвитро" готова к росту объемов тестирования и при необходимости может дополнительно наращивать мощности лабораторий.

Мощности Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора составляют приблизительно 25-30 тыс. исследований в сутки, срок выполнения каждого теста - от пяти до 24 часов, сообщила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова. По ее словам, компания готова нарастить тестирование на коронавирус без увеличения времени выполнения тестов. CMD использует тест-систему, которая определяет все штаммы коронавируса. Также в арсенале компании есть специализированная лабораторная методика, позволяющая определить, какой штамм содержит исследуемый образец. Однако она не предназначена для широкого использования.

"Определение штамма коронавируса не влияет ни на тактику лечения, ни на ведение пациента, ни на клинические проявления. Эта методика используется только для оценок эпидемиологической ситуации и распространенности штаммов в различных регионах и популяциях", - объяснила Тиванова.