Число аспирантов в российских университетах и НИИ превысило 87 тыс.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Количество аспирантов в российских университетах и научно-исследовательских институтах (НИИ) увеличилось по сравнению с прошлым годом на 3,5 тыс. и составляет свыше 87,7 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в пятницу в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Чернышенко поздравил россиян с Днем аспиранта, который отмечается в РФ 21 января. И отметил, что 2021 год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом науки и технологий, изменил отношение общества к ученым, образ исследователя стал более современным и привлекательным для молодых людей.

"Мы видим, что все больше молодых людей связывают свою жизнь с наукой. Сейчас в российских университетах и научно-исследовательских институтах обучается свыше 87,7 тыс. аспирантов. Это почти на 3,5 тыс. больше, чем в предыдущем году. Правительство уделяет большое внимание вопросам их поддержки. В прошлом году средства на свои фундаментальные научные исследования получило более 1 600 аспирантов, было поддержано 920 проектов", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

По данным вице-премьера, наиболее востребованными специальностями среди аспирантов являются: "Экономика и управление", "Информатика и вычислительная техника", "Клиническая медицина", "Юриспруденция", "Образование и педагогические науки", а также "Биологические науки".

"Также мы проводим работу по увеличению числа бюджетных мест. В этом году по направлениям аспирантуры планируется принять 17,5 тыс. человек. Это на 1 тыс. больше, чем в 2021 году. По поручению президента Владимира Путина мы актуализируем меры поддержки: создадим единые механизмы поощрения аспирантов, которые серьезно занимаются наукой и показывают результаты, работают в интересах регионов", - добавил Чернышенко.

День аспиранта ведет свою историю с 1925 года, когда были выпущены два документа Совнаркома РСФСР: "Положения о научных работниках вузов" и "Инструкции о порядке подготовки научных работников при НИИ и вузах по прикладным, точным и естественным наукам". Они регламентировали систему подготовки научных работников.