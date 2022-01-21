Новый максимум заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Количество заболевших ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки составило 665 человек, что в 1,5 раза выше, чем сутками ранее, сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе.

Оперштаб ХМАО сообщал, что за 19 января в ХМАО зафиксирован новый максимум заболевших ковидом за сутки за все время пандемии - 447 человек. Ранее рекордное число заболевших за сутки в Югре за все время пандемии - 323 человека - было зарегистрировано 24 июня 2020 года.

"За последние сутки в Югре зарегистрировано 665 новых случаев коронавирусной инфекции в 21 муниципальном образовании", - говорится в сообщении.

При этом большая часть заболевших - 292 человека - приходится на крупнейший город ХМАО - Сургут. По данным оперативного штаба ХМАО, в Сургуте за последние дни более чем в четыре раза выросла суточная заболеваемость ковидом. Так, если за 17 января в городе было выявлено 33 заболевших, то за 18 января - 144, а за 19 января - 170. По этому показателю город вышел на первое место среди муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа. За все время в ХМАО заболели ковидом 100,1 тыс. человек, 93,6 тыс. выздоровели, 2 121 умер.

В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ранее сообщал, что в течение 2-3 недель регион ожидает двукратного увеличения болеющих ковидом. По его словам, ХМАО готов к такой ситуации.