Глава Крыма начал принимать обращения граждан в соцсети "ВКонтакте"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов начал принимать обращения граждан через личные сообщения в социальной сети "ВКонтакте". Об этом в пятницу он написал в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня любой пользователь "ВКонтакте" может написать мне личное сообщение в этой социальной сети. Эта площадка станет одной из ключевых для приема обращений граждан и рассмотрения проблемных вопросов", - написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что это позволит шире использовать отечественные платформы в работе органов власти и укрепить обратную связь с гражданами.

В конце прошлого года Аксенов сообщал, что власти полуострова перестроят работу в социальных сетях, отдав предпочтение российским платформам. Глава региона тогда охарактеризовал руководство Facebook как недружественное. При этом он добавил, что соцсеть является инструментом политического влияния.

Ранее соцсети неоднократно блокировали страницы СМИ и органов власти в Крыму. Так, в мае 2020 года телекомпания "Крым-24" сообщила, что видеосервис корпорации Google без объяснения причин удалил ее YouTube-канал. В марте и декабре 2021 года Instagram (принадлежит Meta, ранее - Facebook) также блокировал страницу телеканала.