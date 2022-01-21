В Черниговской области Украины выставили на аукцион памятник Ленину

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Демонтированный памятник Ленину выставили на аукцион в городе Новгород-Северский Черниговской области. Бронзовую скульптуру весом 4,2 тыс. кг и высотой 5 м выставили на площадке электронных публичных и государственных закупок на Украине Prozorro.

Предложения покупателей будут принимать до 26 января. Стартовая цена - почти 394 тыс. гривен (около $14 тыс.).

Как сообщает в пятницу сайт "Общественное", памятник Ленину в Новгород-Северском стал последним, демонтированным на Украине в октябре 2016 года. Он хранится на одном из коммунальных предприятий города и по решению городского совета признан металлоломом. При этом авторы портала обратили внимание, что водонапорную башню в Новогород-Северском до сих пор украшают портреты Сталина и Ленина. Власти города так же отказываются демонтировать изображение серпа и молота на одном из зданий города и переименовывать улицу Карла Маркса.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. По данным Института национальной памяти, на Украине только за первые четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тыс. памятников и памятных знаков времен СССР. Были переименованы около тысячи населенных пунктов и 25 районов, областные центры Кировоград и Днепропетровск стали Кропивницким и Днепром. Всего поменялись почти 52 тыс. топонимов.