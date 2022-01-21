В Уфе демонтируют ледовые горки из-за распространения коронавируса

УФА, 21 января. /ТАСС/. Мэрия Уфы приняла решение в срочном порядке демонтировать ледовые горки в городе из-за невозможности соблюдения социального дистанцирования. Также мера связана с завершением школьных каникул, сообщается на сайте мэрии.

"В Уфе в срочном порядке будут демонтированы ледовые горки. Соответствующее решение было принято в связи с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуации и отсутствием возможности регулировать количество посетителей на ледовых горках и соблюдения социальной дистанции, а также завершением мероприятий по празднованию Нового года и каникулярного периода для школьников", - сказано в сообщении.

С пятницы планируется начать разборку ледовых горок на трех основных площадях города, с 24 января - елок и праздничной иллюминации.