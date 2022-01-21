Сотрудников интернатов и домов для престарелых в Кузбассе переведут на вахтовый режим

КЕМЕРОВО, 21 января. /ТАСС/. Власти Кузбасса обязали руководителей домов престарелых, инвалидов и детских интернатов с 1 февраля перевести работников на 14-дневный вахтовый режим изоляции, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона в пятницу.

"Руководителям специализированных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, необходимо подготовиться к переводу с 1 февраля на работу с непрерывным режимом изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием взрослых (в домах для престарелых и инвалидов, интернатах, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в домах ребенка и домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями", - говорится в сообщении

Также по решению региональных властей с 1 февраля будет приостановлена деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания населения. Работодателям предложено перевести не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу. К возможному переходу на дистанционное обучение также рекомендовано подготовиться и образовательным учреждениям в регионе.

Уточняется, что новые меры введены из-за роста заболеваемости коронавирусом, вызванного новым штаммом "омикрон". Он в регионе пока официально не выявлен, однако ежедневно в Кузбассе регистрируется более 300 случаев заражения коронавирусом. В случае дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки власти Кемеровской области намерены рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничений.

По данным регионального оперативного штаба, на 21 января в регионе с начала пандемии выявлено более 90,7 тыс. случаев заражения, выздоровели 83 тыс. человек, умерли 1 825 пациентов. Остальные находятся под наблюдением медиков.