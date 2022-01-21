На газификацию Сибири выделят более 100 млрд рублей до 2025 года

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Около 60 тыс. домовладений в 140 населенных пунктах Сибири газифицируют на средства правительства РФ до 2025 года. На эти цели выделено более 100 млрд рублей, сообщает пресс-центр полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева.

"В настоящее время регионы Сибирского федерального округа принимают активное участие в текущей федеральной программе газификации и догазификации - в большинстве субъектов Федерации округа утверждены программы газификации до 2025 года, в рамках которых на эти цели будет инвестировано более 100 млрд рублей. В результате исполнения названных программ появится возможность для подключения к газу около 60 тыс. домовладений в 140 населенных пунктах". - сообщили в пресс-центре Серышева.

В пресс-центре добавили, что газификация уже завершена в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также Братске Иркутской области. Около 52 тыс. заявок на догазификацию было получено от жителей регионов Сибири.

В пресс-центре сообщается, догазификация уже подключенных к природному газу населенных пунктов ведется по новой модели, при которой подводка газа к границам земельных участков осуществляется без привлечения средств граждан.

Ранее сообщалось, что особое внимание уделяется газификации регионов СФО, которые не имеют магистрального газа - это Красноярский край и Иркутская область. В качестве потенциальных источников природного газа для СФО рассматривается проработка вариантов монетизации запасов газа Восточной Сибири, а также проведение газификации регионов, в частности Красноярского края, при участии потенциального проекта газопровода "Сила Сибири - 2".