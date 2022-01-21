Эксперт: вузы Москвы могут вернуть очный формат обучения к началу марта

"Я надеюсь, и было обсуждение на заседании Совета ректоров Москвы, в котором приняли участие руководители практически всех столичных вузов, - что максимум в течение месяца обстановка нормализуется, и самое позднее к началу марта вузы вернутся в штатный режим работы. Откуда такой оптимистичный прогноз? Эксперты говорят о том, что в течение нескольких месяцев ковид станет таким же заболеванием, как привычный нам грипп. Единственное, что прививаться от него надо будет чаще, чем от гриппа. И это вселяет надежду на то, что мы победим пандемию", - сообщил ТАСС Зернов.

Он отметил, что пока в вузе сохранится смешанный формат обучения: поточные лекции - онлайн, семинары - очно. Расписание составлено так, что студентам надо будет 2-3 раза в неделю приезжать в вуз, в остальное время - слушать лекции дистанционно. "Мы продолжим пропагандировать вакцинацию, запаслись всеми необходимыми материалами и средствами для санитарной обработки помещений, дезинфекции рук. Каждые полчаса дезинфицирующим раствором обрабатываются входные двери, служебные помещения, аудитории, холлы и туалетные комнаты, сохраняется масочный режим", - добавил Зернов.

Ранее президент МФТИ Николай Кудрявцев сообщал, что Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья намерен в конце января - начале февраля обсудить вопрос, связанный с подготовкой рекомендаций по формату обучения.

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев ранее заявил ТАСС, что министерство может подготовить к началу семестра в феврале новые рекомендации по организации учебного процесса в российских вузах. По его словам, введение сертификатов о вакцинации от ковида для посещения университетов в качестве системной меры сегодня не обсуждается.