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В Папуа - Новой Гвинее отменили смертную казнь

Осужденные, которых ранее приговорили к смертной казни, не будут иметь право на условно-досрочное освобождение в течение 30 лет с момента ее отмены

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Парламент Папуа - Новой Гвинеи отменил закон о смертной казни в стране. Об этом в пятницу сообщила газета Post-Courier.

По ее данным, теперь наказание за тяжкие преступления будет предусматривать пожизненное заключение вместо смертной казни. В частности, за умышленное убийство, изнасилование при отягчающих обстоятельствах, грабеж с применением насилия, государственную измену и пиратство.

Отмечается, что осужденные, которые ранее были приговорены к смертной казни, не будут иметь право на условно-досрочное освобождение в течение 30 лет с момента ее отмены.

Как сообщает газета, власти страны отменили смертную казнь из-за отсутствия административных механизмов и инфраструктуры для ее исполнения. Последний раз смертную казнь в стране применяли в 1954 году.

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Папуа - Новая Гвинея
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