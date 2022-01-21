ВЦИОМ: антиковидные меры не оказывают значительного влияния на жизнь большинства россиян

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ограничительные меры, вводящиеся в РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции, не оказывают значительного влияния на жизнь и планы большинства (81%) опрошенных россиян, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"По мнению 42% сограждан, введенные в связи с коронавирусом ограничения не влияют на их жизнь и планы, 39% опрошенных сообщили, что сказываются незначительно, 18% ответили, что влияют значительно", - говорится в материалах опроса.

Эффективными или скорее эффективными ограничительные меры признают более половины (62%) опрошенных, неэффективными - примерно каждый третий (34%) респондент. При этом более половины (59%) респондентов назвали ограничительные меры скорее адекватными текущей ситуации с коронавирусом, а чуть более трети (36%) сочли их скорее неадекватными.

Число россиян, которые в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть ковидом, увеличилось с 16 по 19 января на 7 п. п., достигнув 62%. Доля тех, кто уверен, что этого не случится, снизилась на 1 п. п. и составила 17%.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14, 16 и19 января 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.