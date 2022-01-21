ТЛЦ "Восток - Запад" под Калининградом принял первый контейнерный поезд с грузами из Китая

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) "Восток - Запад" на станции Черняховск Калининградской железной дороги (КЖД - филиал ОАО "РЖД") принял первый контейнерный поезд из Китая с импортными грузами для потребителей Калининградской области, сообщила в пятницу пресс-служба КЖД.

"В составе первого контейнерного поезда из Китая с грузами для потребителей самого западного российского региона, принятого ТЛЦ "Восток -Запад", - 100 ДФЭ (аналог 20-футового контейнера - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что ранее товары народного потребления, оборудование и электроника доставлялись в регион отдельными контейнерами в составе транзитных поездов, курсирующих через Калининград в Европу.

Уточняется, что контейнерный поезд был отправлен из города Чжэнчжоу (провинция Хэнань, КНР), он проследовал по территории Монголии, России, Белоруссии, Литвы и прибыл на станцию Черняховск. Разгрузка вагонов состоялась на терминале нового ТЛЦ "Восток-Запад".

"Новый маршрут организован компанией RTSB-RUS совместно с группой "Новик" и Maersk. В будущем рассматривается возможность курсирования поезда на регулярной основе, в том числе с обратной загрузкой контейнерами с продукцией местных производителей", - сказали в КЖД.

ТЛЦ "Восток - Запад" - новый инфраструктурный объект, построенный на станции Черняховск, был открыт 1 октября 2021 года. Он создан в соответствии с соглашением, заключенным в 2020 году между Минтрансом России, ОАО "РЖД" и правительством Калининградской области по реализации в регионе федерального проекта "Транспортно-логистические центры". Центр ориентирован на экспортные и импортные перевозки, а также на обработку транзитных контейнеров, следующих в сообщении между Азией и Европой. В перспективе он может стать одним из ключевых транспортно-логистических хабов на Новом шелковом пути. Перерабатывающая способность комплекса составит 450 тыс. контейнеров ДФЭ в год.