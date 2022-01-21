Югра направит почти 182 млн рублей из резервного фонда на закупку лекарств от COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) направят 181,8 млн рублей из резервного фонда в 2022 году на приобретение лекарств для лечения коронавирусной инфекции у пациентов в стационарах больниц. Об этом сообщается на сайте правительства региона в пятницу.

"Выделить департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Югры в размере 181,8 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, у граждан, получающих медицинскую помощь в стационарных условиях", - сказано в распоряжении правительства Югры.

Лекарствами планируется обеспечить 2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в условиях стационаров.

О ситуации в ХМАО

По данным регионального оперативного штаба ХМАО, в регионе на протяжении последних дней фиксируются новые максимумы заболевших COVID-19 за сутки за все время пандемии. Так, за 19 января зафиксировано 447 заболевших, а за 20 января - уже 665 человек. За все время в ХМАО COVID-19 заболели 100,1 тыс. человек, 93,6 тыс. выздоровели, 2 121 умер.

В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей от 60 лет и старше, трудовых мигрантов.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ранее сообщал, что в течение двух-трех недель регион ожидает двукратного увеличения болеющих COVID-19. По его словам, ХМАО готов к такой ситуации.