Заселение в общежитие Приволжского медуниверситета после пожара начнется в феврале

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Заселение студентов Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в общежитие, где в конце июля произошел крупный пожар, начнется в середине февраля, сообщил ТАСС в пятницу ректор ПИМУ Николай Карякин.

"Первый, второй и третий этажи полностью отремонтированы, поставка мебели - 5 февраля, а 10-15 февраля - заезд, четвертый этаж - финал ремонта, надеемся, апрель, соответственно, май - заезд", - сказал Карякин.

Пожар в четырехэтажном общежитии ПИМУ в Нижнем Новгороде на площади 1 тыс. кв. м произошел в конце июля. В результате ЧП пострадали семь человек, все они были иностранными студентами. Полностью потушили пожар через несколько часов. Вуз после пожара посетил посол Малайзии в РФ Бала Чандран.