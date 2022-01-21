Ночные экскурсии со спектаклем в отеле "Националь" начнут проводить в метро Москвы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Экскурсию "Ночь в метро" с продолжением в отеле "Националь" начнут проводить в Московском метрополитене. Первое мероприятие состоится с 28 на 29 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Вместе с Музеем Москвы и проектом "Заблудшие" мы запускаем уникальный ночной проект - экскурсию "Ночь в метро" с продолжением перформанса в отеле "Националь". Город засыпает - просыпается метро. Сначала вы попадете в ночную подземку: прокатитесь на ретропоезде "А" 1930-х годов, побродите по безлюдным станциям, посмотрите, где ночуют составы. После этого о тайнах своей ночной жизни расскажет "Националь": вы побываете в легендарном отеле на спектакле-экскурсии "Заблудшие". И все это - за одну ночь, которая запомнится навсегда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая совместная экскурсия пройдет с 28 на 29 января. Мероприятия пройдут с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности.