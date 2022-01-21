Почти треть месячной нормы снега выпадет в Подмосковье до конца недели

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Около трети месячной нормы осадков в виде снега выпадет в Московской области до конца недели, сугробы вырастут на 10 см. Для оперативной уборки на дорогах в регионе могут быть привлечены дополнительные ресурсы, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Московской области до 00:00 23 января. По прогнозам синоптиков, до конца недели выпадет до трети от месячной нормы осадков в виде снега. Ожидается до 10 см снега", - говорится в сообщении.

Отмечается, то 21 января в Московской области прогнозируются облачная снежная погода и ветер до 11 м/с. В дневные часы температура воздуха составит минус 4 градуса, ночью опустится до минус 7 градусов.

"Дорожные службы Подмосковья накануне провели превентивную обработку противогололедными материалами основных дорог. За минувшую ночь обработано свыше 15 тыс. км. В работах задействовали более 2,4 тыс. единиц спецтехники, в том числе свыше 600 комбинированных дорожных машин, и 2,6 тыс. рабочих. Уборка и расчистка дорог продолжается, при необходимости будет привлечена дополнительная техника и ресурсы", - приводятся в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Минтранс региона также призвал водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не маневрировать.