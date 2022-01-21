"Знаковая фигура целого поколения". Коллеги о поэте Анатолии Наймане

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стихи поэта Анатолия Наймана, который умер в пятницу на 86-м году жизни, стали приметой времени, а он сам - знаковой фигурой целого поколения. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС советский и российский литературовед, литературный критик Николай Александров.

"Анатолий Найман соединяет наше время с традициями культуры начала века, он сам - знаковая фигура целого поколения, поколения Иосифа Бродского, Льва Лосева, Андрея Битова, особого литературного, поэтического петербургского круга. Его стихи, его переводы, его воспоминания, его романы - это целая веха в истории российской словесности и примета нашего времени", - сказал он.

Александров также вспомнил, что слушал выступление Анатолия Наймана на вечере поэтов в Театре наций около месяца назад. "Он до последнего момента сохранял необыкновенную ясность ума, строгость мысли, душевную сосредоточенность. За несколько дней до смерти Найман выступал с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в Высшей школе экономики. В каком-то смысле это символично. Найман непосредственно, если не сказать кровно, был связан с культурой Серебряного века, с Петербургом и в первую очередь с Анной Андреевной Ахматовой, с которой он не просто был знаком, но работал с ней вместе, был ее литературным секретарем", - рассказал литературовед.

Русский поэт, филолог, эссеист Алексей Кубрик назвал Анатолия Наймана удивительным человеком, обладавшим "европейской культурой". "Мы виделись всего раза три лично, но мне кажется, что в нем даже после первой встречи бросалась в глаза внутренняя культура, безусловно, европейская. От него исходил "умный свет". Я все время твердил его строчки. На мой взгляд, главное свойство поэта - то, что он живет в тебе совершенно волшебными строками. И Найман, безусловно, относится к таким людям. Сквозь призму встреч с ним я достаточно хорошо себе представляю, например, Бродского и Ахматову. Когда видишь поэта такого масштаба, испытываешь совершенно уникальные эмоции. Чувствуется связь времен, прикосновение к средоточию бытия. Чтобы она не прерывалась, нужно вживую видеть таких людей. Это огромная утрата, что больше мы его не увидим", - заключил он.

Страшным горем назвал уход Анатолия Наймана также российский литературовед и литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. "Огромный поэт. Прекрасный человек. Я всегда чувствовал, что он есть, где-то рядом - в Москве, в Петербурге, в истории русской словесности. Его смерть - ужас для всех нас. Для меня - на особицу, мы пожали друг другу руки за четыре минуты до рокового события. Ничего подобного я прежде не знал: такая тонкая грань между улыбкой человека, раздумчиво и спокойно говорящего о встречах с Анной Андреевной в пятьдесят девятом году, и небытием, между метельным январем двадцать второго года и вечностью. Светлая память, дорогой Анатолий Генрихович", - написал он на своей странице в Facebook.

О поэте

Поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман родился в Ленинграде в 1936 году. Окончил Ленинградский технологический институт, московские Высшие сценарные курсы, а также Стенфордский университет в США. Стихи начал писать в 1954 году, до конца 1980-х годов печатался в самиздате. Был литературным секретарем Анны Ахматовой, написал книгу воспоминаний "Рассказы об Анне Ахматовой" (1989). В 1990-х годах преподавал в университетах США, в качестве приглашенного профессора работал в Оксфорде. Являлся членом французского правозащитного ПЕН-клуба (1989). Автор стихотворных книг "Ритм руки", "Львы и гимнасты", "Софья". В 2001 году вошел в шорт-лист премии "Русский Букер" с романом "Сэр". Всего Найман опубликовал восемь стихотворных сборников и 12 книг прозы.