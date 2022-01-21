Депутат предложил ввести бесплатные онлайн-курсы допобразования для россиян на карантине

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением предоставить возможность людям, находящимся на карантине в связи с пандемией коронавируса, проходить бесплатные курсы дополнительного профессионального образования (ДПО) в онлайн-формате. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Предлагаю рассмотреть возможность вузам, научно-исследовательским организациям и организациям дополнительного профессионального образования предоставить возможность заниматься по программам ДПО находящимся дома гражданам на бесплатной основе", - цитируется письмо депутата в сообщении.

Такая мера, отметил Мажуга, позволит "поддержать соотечественников в непростой период и, безусловно, повысит популярность высшей школы". Кроме того, по его словам, нововведение будет способствовать повышению уровня образования и расширению кругозора людей разных возрастных групп.

Мажуга предлагает размещать информацию о курсах дополнительного образования на официальных сайтах высших учебных заведений или на специализированных платформах, в том числе mos.ru. Так, по его словам, наибольший интерес у граждан могут вызвать образовательные курсы в области искусства, кулинарии или ландшафтного дизайна. "К программам дополнительного образования относятся курсы продолжительностью 18, 36 или 72 часа. После их окончания слушатели получают сертификат", - отметил Мажуга.