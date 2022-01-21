Песков: при планировании графика Путина соблюдаются все меры санитарной безопасности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комбинированный режим работы продолжает оставаться предпочтительным для президента РФ Владимира Путина, все необходимые меры эпидемиологической безопасности соблюдаются, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности: и тестирования, и другие методы", - сказал Песков.

"Много [очных] рабочих встреч президент проводит, которые носят непубличный характер, он проводит на расстоянии нескольких метров от собеседника. Но тем не менее проходит очное общение", - добавил пресс-секретарь.

Он заметил, что большие публичные мероприятия сейчас все пытаются минимизировать, в том числе и президент.