В Калмыкии приостановили плановый прием в поликлиниках в связи с ухудшением эпидобстановки

ЭЛИСТА, 21 января. /ТАСС/. Плановый прием в поликлиниках Калмыкии приостановлен в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста числа заболевших гриппом, ОРВИ и коронавирусом, сообщил ТАСС в пятницу министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"Приказом главного санитарного врача республики амбулаторный плановый прием в медицинских учреждениях до особого распоряжения прекращен. Это касается только поликлиник, где пересечение потоков очень большое. В больницах оказание плановой медпомощи продолжается", - сказал он.

В поликлиниках приостановлена работа физиотерапевтических кабинетов, плановые профилактические мероприятия в амбулаторных условиях, за исключением прививочной кампании, а также оказание отдельных видов медицинских услуг в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Республиканский онкологический диспансер, как и прежде, продолжит принимать пациентов.

"В ближайшее время необходимости в увеличении коечного фонда в ковидных госпиталях нет. Уровень госпитализации в республике пока не растет", добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии во вторник выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", он лабораторно подтвержден у 25 жителей региона. Управление Роспотребнадзора по Калмыкии ввело с 20 января в школах и учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования Элисты карантин в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ среди детей. По итогам второй календарной недели года в республиканском центре превышен эпидпорог по совокупному населению и по всем возрастным группам населения, за исключением детей до двух лет. Зарегистрировано 1 355 случаев ОРВИ, темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 98,5%, а наибольшее превышение заболеваемости - в 3,2 раза - зафиксировано среди детей 7-14 лет.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на утро пятницы в республике зарегистрировано 34 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 71 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 32 812 человек (плюс 17 за сутки). В ковидных госпиталях лечится 181 человек, в тяжелом состоянии - 12. С начала пандемии умер 761 человек.