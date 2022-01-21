Строительство системы обеззараживания воды в Керчи планируется завершить в 2023 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Строительство системы обеззараживания воды на очистных сооружениях в Керчи планируется завершить в 2023 году. Об этом в пятницу сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Рабочую поездку по городу-герою Керчь начал с посещения водоочистных сооружений. По поручению президента [Владимира Путина] Керчь будет обеспечена чистой питьевой водой: в 2023 году планируется закончить строительство системы обеззараживания воды на очистных сооружениях", - написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что в ближайшее время должен быть решен вопрос с обеспечением сотрудников предприятия спецодеждой и спецтехникой.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получал воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле 2021 года в Крыму прошли сильные ливни.